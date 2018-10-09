ذا صن: سانشو نجم دورتوند يحظى باهتمام خماسي البريميرليج

أكدت صحيفة "ذا صن"، الإنجليزية اليوم الثلاثاء أن جادون سانشو، لاعب وسط دورتموند، يتمتع باهتمام خماسي البريميرليج، ليفربول وآرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام.



وأوضحت الصحيفة، أن صفقة ضم سانشو (18 عامًا) قد تصل إلى 100 مليون جنيه استرليني، بعدما ظهر بشكل مميز مع دورتموند هذا الموسم.



وذكرت الصحيفة، أن دورتموند يعتقد أن سانشو، هو البديل المثالي للفرنسي عثمان ديمبلي، الذي غادر الفريق في صيف 2017، متجهًا إلى برشلونة ولن يفرط فيه بسهولة.

