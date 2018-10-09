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أخبار البلد

تريد السفر للعمل أو التعليم في ألمانيا؟ اعرف الإجراءات

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 07:33 م
السفر إلى ألمانيا
السفر إلى ألمانيا - صورة أرشيفية
مــحـــمــــد مــجــــدي
تنظِّم سفارة ألمانيا لدى جمهورية مصر العربية بالتعاون مع معهد "جوتة" في القاهرة، ندوة تعريفية للكوادر التي تريد السفر إلى ألمانيا سواء للسفر أو التعليم، لتعريفهم بالإجراءات التي عليهم اتخاذها لزيادة فرصة سفرهم.

وأعلنت السفارة الألمانية عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن انطلاق "مشروع المؤيد للاعتراف - Pro Recognition" غدا الموافق 10 أكتوبر الجاري، بهدف توفير فرصة أكبر للراغبين في السفر إلى ألمانيا للعمل أو التعليم، للتعرف على الإجراءات التي تزيد من فرص سفرهم.

وخلال المشروع سيتعرف على الكوادر الراغبة في الهجرة إلى ألمانيا على كيفية تدبير سفرهم وكيف يمكنهم شق طريقهم بنجاح بدايةً من التجهيزات في بلد الموطن الأصلي وحتى وصولهم إلى ألمانيا والخطوات الأولى هناك.

ووجهت السفارة دعوة عامة لكل من يرغب في الانضمام إلى المشروع ليعرف أكثر عن الإجراءات التي من شأنها أن تسهل عليه السفر إلى ألمانيا، وذلك بتوجيههم بإرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني [email protected] للتسجيل في المشروع.

وتأتي هذه الندوة التعريفية ضمن المشروع الألماني بمبادرة من الغرفة التجارية الألمانية في القاهرة، وذلك في إطار تزايد أعداد الكوادر والعمالة المُتخصصة المُؤهلة بشكل مستمر والتي ترغب في السفر إلى ألمانيا لإيجاد فرص عمل هناك، وذلك بالتزامن مع تزايد عدد الأطباء والمهندسين والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات وكذلك الصيادلة في سوق العمل الألماني، والحاجة إلى خبراتهم.

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