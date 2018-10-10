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فن

عمرو دياب يوجه رسالة لجمهوره

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 09:02 ص
صدى البلد
نورا نبيل
عبر النجم عمرو دياب عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه مؤخرًا من خلال ألبوم كل حياتي والذي تجاوز نسبة الاستماع له الـ 100 مليون على اليوتيوب.

وغرد عمرو منذ قليل قائلًا : "كل الشكر لجمهورى الحبيب على ثقته ودعمه ليا، وبشكركم على استقابلكم الرائع للألبوم وبقولكم بحبك أنا".

وكان عمرو دياب تعاون من خلال هذا الألبوم مع نخبة كبيرة من الشعراء والملحنين وفاجأ جمهوره بضم الألبوم 13 أغنية متنوعة.

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