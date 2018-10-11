شاهد .. تحية خاصة لرجل الحرب والسلام خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

بدأت الندوة التثقيفية الـ 29 للقوات المسلحة على ذكرى انتصار أكتوبر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه تحية خاصة لرجل الحرب والسلام الرئيس الراحل محمد أنور السادات.





ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الخميس، وقائع الندوة التثقيفية التاسعة والعشرين التي تنظمها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، والتي تأتي تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.





ويحضر الندوة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار رجال الدولة وقادة وضباط القوات المسلحة والشرطة وعدد من أعضاء مجلس النواب ورموز من الصحافة والإعلام وعدد من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية وطلبة الجامعات المصرية.



