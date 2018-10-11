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تعليم

وزير التعليم: وسائل الإعلام ممنوعة من دخول المدارس إلا بإذن

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 10:35 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياســـمين بدوي
أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، يشدد فيه على عدم السماح لأي وسيلة من وسائل الإعلام سواء المرئية أو المسموعة بدخول المدارس التابعة للمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

كما شدد الوزير في كتابه الدوري على عدم السماح بإجراء أي أحاديث أو لقاءات إعلامية أو صحفية إلا بعد العرض على مكتب الوزير، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وحذر الوزير قائلًا: من يخالف هذه التعليمات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وزير التعليم: وسائل الإعلام ممنوعة من دخول المدارس إلا بإذن

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