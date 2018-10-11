خالد الجندي: من يساعد المتسولين بالمال شريك في خطف الأطفال.. فيديو

حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من إعطاء المتسولين الذين يحملون أطفالا فى الشوارع أموالا، مؤكدا من يفعل هذا آثم قلبه.



وتابع خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "DMC"، اليوم الخميس: "العيال دى مخطوفة وبتتعذب، وأى حد يعطى الناس دى فلوس، يعتبر شريك فى الخطف، بص للعيال مش هتلاقى شبه بينهم، هو فى أم ترمى ابنها وسط العربيات عشان يجيب لها فلوس".



وأشار إلى أن جرائم خطب الأطفال يوميا انتشرت فى مجتمعنا وتستغل هذه الأطفال فى التسول أو بيع أعضائهم من قبل جماعات بيع الأعضاء البشرية.