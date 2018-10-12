محمد رمضان يستضيف رمضان صبحي في منزله.. فيديو

شارك الفنان محمد رمضان مقطع فيديو قصير له عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، ظهر فيه خلال استضافته بمنزله للاعب المصري المحترف في الخارج رمضان صبحي.وظهر محمد رمضان خلال الفيديو وهو يرحب بـ رمضان صبحي في منزله، ويقول: «اللي مشرفنا .. كريستيانو مصر كابتن رمضان صبحي»، في ظل ترحاب من «صبحي»، وتبادل الأحضان بينهما.من ناحية اخرى لم يستقر "رمضان" حتى الآن على المسلسل الذي سيخوض من خلاله سباق الدراما الرمضاني القادم حيث مازال يدرس العروض التي تلقاها.