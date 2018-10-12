استشهاد أسير فلسطينى فى سجون الاحتلال الإسرائيلي

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، استشهاد الأسير وسام عبد المجيد نايف الشلالدة 28 عامًا فى سجون الاحتلال الاسرائيلى.



وقال النادي في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا / ، إن ظروف استشهاد الأسير في معتقل "أيلون" الرملة لم تتضح بعد، مشيرا إلى أن الأسير معتقل منذ عام 2015 ومحكوم عليه بالسجن الفعلي لسبع سنوات قضى منها ثلاث سنوات، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء.



وأكد نادي الأسير أن سلطات الاحتلال أبلغت عائلته صباح اليوم /الجمعة/ باستشهاده دون أن تعطي أية تفاصيل، وطلبت منها التوجه إلى معهد الطبي العدلي "أبو كبير" التابع للاحتلال.



وحمّل نادي الأسير سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير الشلالدة، معتبرًا أن استمرار سلطات الاحتلال في جرائهما بحق الأسرى هي مسؤولية المجتمع الدولي ، مشيرا إلى أنه رابع الشهداء الأسرى منذ مطلع العام الحالي 2018. .



