ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

سعيد الفقي: مؤشر البورصة يرتد قرب 14000 نقطة عند هذا المستوى

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 05:06 م
سعيد الفقي، خبير
سعيد الفقي، خبير أسواق المال
محمد صبيح
انخفضت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تداولات الأسبوع الماضي حيث أغلق المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 عند مستوى 13283 نقطة بعد أن فقد 337 نقطة خلال جلسة آخر الأسبوع بنسبة انخفاض 2.48%.

من جانبه أرجع سعيد الفقي، خبير أسواق المال، السبب وراء انخفاض جلسة آخر الأسبوع إلى انخفاض البورصات العالمية بنسب كبيرة لم تحدث منذ مايو الماضي والتي أثرت على جميع الأسواق وخاصة الناشئة والخليجية وكانت نسبة انخفاضها تقارب ما حدث بالأسواق العالمية.

وأضاف الفقي لـ صدى البلد، أن انخفاض المؤشر الرئيسي وكسره مستوى الدعم عند 13600 نقطة نتيجة حالة الفزع لدى المستثمرين من حدوث انخفاضات أكثر وكان البيع بشكل مكثف وعشوائي وخاصة بعد رفع الفائدة في كثير من الدول وتأثيرها السلبي بشكل عام على أسواق المال.

ويتوقع الفقي، أن يكون مستوى 13000 نقطة حائط صد ومستوى دعم قوي لارتدادة قوية تصل بالمؤشر الرئيسي قرب مستويات 14000 نقطة على أقل تقدير، كحركة ارتدادية مؤقتة بعد هذا النزول الحاد وخاصة أن أسعار الأسهم أصبحت جاذبة للاستثمار على المدى القصير وتعد فرصة جيدة.

أما مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، قال الفقي: أغلق مؤشر إيجي إكس 70 عند مستوى 685 نقطة ولم يتأثر بشكل قوي مثل المؤشر الرئيسي حيث انخفض بنسبة 1.12%.وسط توقعات بأن يواجه مستوى دعم عند مستوى 682 نقطة وعودة الصعود بالقرب منها واستهداف مستوى 700 إلى 705 نقاط خلال الفترة القادمة.

ترشيحاتنا

تعرف على سبب اختيار الأميرة يوجيني فستانا مفتوحا من الظهر..صور

إسرائيل تقرر وقف استخدام طائرات إف -35 لهذا السبب

قصة ملك إي سواتيني منافس مصر في إفريقيا: متزوج 15 امرأة وله 210 إخوة ويحارب الإيدز بـ«العفة القديمة»

تعرف على حقيقة تسبب نوع من البصل في الإصابة بالسرطان

شاهد.. آخر ظهور لـ تامر حسني قبل نقله للمستشفى

إبراهيم نصر لــ صدى البلد : انتظروا عودة الكاميرا الخفية

حقيقة الصورة المتداولة لـ شعبان عبد الرحيم في المستشفى

شاهد.. عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاده الـ57 مع دينا الشربيني

فيديو جديد لإحباط محاولة هشام عشماوي تفجير نفسه

زواج يهودى من مسلمة يثير الجدل فى إسرائيل .. والعروسان: وقعنا اتفاق سلام..صور

معركة بالشباشب داخل مدرسة بالخصوص.. فيديو

مدحت طه: هدف الجونة أربك حسابات الأهلي.. والفوز يعكس شخصية البطل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط 2099 جهازا كهربائيا مجهولة المصدر بالوراق.. صور

الـHair scarf تتربع على عرش موضة تسريحات شعر 2018.. صور

مواقف محرجة بسبب قبعات النساء في حفل زفاف الأميرة يوجيني.. صور

المصريون يسخرون من حفل زفاف الأميرة يوجينى: مفيش حتة جاتوه عالم بخيلة.. صور

روبي ويليامز يقود نجوم العالم في زفاف الأميرة يوجيني

فيديو

اكتشاف معمل إيراني لتصنيع العبوات الناسفة باليمن
نائب الوزير: خبراء أجانب لتطوير مناهج التعليم الفنى.. فيديو
شاهد..حفل زفاف حفيدة الملكة إليزابيث في مقر إقامة الأسرة المالكة
اللقطات الأولى لحريق مخزن إشغالات حي الهرم
القابضة للنقل: مصر تتسلم 13 أتوبيسا من الصين في إطار التعاون المشترك.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟