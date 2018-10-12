سعيد الفقي: مؤشر البورصة يرتد قرب 14000 نقطة عند هذا المستوى

انخفضت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تداولات الأسبوع الماضي حيث أغلق المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 عند مستوى 13283 نقطة بعد أن فقد 337 نقطة خلال جلسة آخر الأسبوع بنسبة انخفاض 2.48%.



من جانبه أرجع سعيد الفقي، خبير أسواق المال، السبب وراء انخفاض جلسة آخر الأسبوع إلى انخفاض البورصات العالمية بنسب كبيرة لم تحدث منذ مايو الماضي والتي أثرت على جميع الأسواق وخاصة الناشئة والخليجية وكانت نسبة انخفاضها تقارب ما حدث بالأسواق العالمية.



وأضاف الفقي لـ صدى البلد، أن انخفاض المؤشر الرئيسي وكسره مستوى الدعم عند 13600 نقطة نتيجة حالة الفزع لدى المستثمرين من حدوث انخفاضات أكثر وكان البيع بشكل مكثف وعشوائي وخاصة بعد رفع الفائدة في كثير من الدول وتأثيرها السلبي بشكل عام على أسواق المال.



ويتوقع الفقي، أن يكون مستوى 13000 نقطة حائط صد ومستوى دعم قوي لارتدادة قوية تصل بالمؤشر الرئيسي قرب مستويات 14000 نقطة على أقل تقدير، كحركة ارتدادية مؤقتة بعد هذا النزول الحاد وخاصة أن أسعار الأسهم أصبحت جاذبة للاستثمار على المدى القصير وتعد فرصة جيدة.



أما مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، قال الفقي: أغلق مؤشر إيجي إكس 70 عند مستوى 685 نقطة ولم يتأثر بشكل قوي مثل المؤشر الرئيسي حيث انخفض بنسبة 1.12%.وسط توقعات بأن يواجه مستوى دعم عند مستوى 682 نقطة وعودة الصعود بالقرب منها واستهداف مستوى 700 إلى 705 نقاط خلال الفترة القادمة.