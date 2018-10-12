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مبادرة لشباب الحرفيين تنجح في صيانة مستشفيات ومدارس دسوق.. صور

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 06:09 م
مبادرة لشباب الحرفيين
مبادرة لشباب الحرفيين
محمود زيدان
حب الوطن أفعال لا أقوال، هكذا حرص مجموعة من شباب الحرفيين بمدينة دسوق، أن يضربوا أروع الأمثلة في الوفاء لوطنهم بالعمل الجاد لا بالشعارات الجوفاء، حيث لم يجدوا أمامهم سوى أن يخصصوا يوم الجمعة، الذي يُعد يوم العطلة والإجازة لهم، في أن يقوموا بحملة صيانة شاملة للمستشفى العام وعدد من المدارس طواعية بدون أجر.

هذه المبادرة قام بها شباب الحرفيين بمدينة دسوق، تحت شعار "مبادرة حب بلدك ..اشتغل بدون أجر .. في حب مصر"؛ لصيانة معدات المستشفى العام من أسّرة متهالكة وحوامل وأسرة عمليات كانت متهالكة، فأصروا على إصلاحها وتحويلها إلى جديدة بدلًا من تكهينها ووضعها في المخازن، تمهيدًا لبيعها كخردة، لتعود للعمل مرة أخرى.

وامتدت أعمال هذه المبادرة الشبابية – أيضًا – إلى صيانة الكهرباء والسباكة بدورات المياه والأقسام وإصلاح وتغيير قطع الغيار اللازمة، وكذا مجمع المدارس بدسوق صيانة المقاعد والسباكة والكهرباء بمجمع مدارس سعد شتا وأبو موسى الأشعري وبلقدار وأم المؤمنين.

وحرص شباب الحرفيين المشاركون في هذه المبادرة الميمونة بأعمال الصيانة اللازمة على مدار اليوم وبدون أجر، حيث قدم اللواء خالد حسن مرسي رئيس المركز والمدينة الشكر والتقدير والعرفان لهؤلاء الرجال شباب دسوق المحترمين على إصرارهم وعزيمتهم على النجاح بفضل حبهم لبلدهم دسوق.

ومن جانبه، ثمّن اللواء خالد حسن مرسي رئيس مركز ومدينة دسوق، هذه المبادرة الشبابية التطوعية التي نجحت في إجراء صيانة شاملة للمستشفى العام وعدد من المدارس، مشيرًا إلى أهمية المشاركة المجتمعية جنبًا إلى جنب الحكومة لتحسين الخدمات والارتقاء بها والتعاون من أجل تحقيق المصلحة العامة.
مبادرة لشباب الحرفيين تنجح في صيانة مستشفيات ومدارس دسوق.. صور
مبادرة لشباب الحرفيين تنجح في صيانة مستشفيات ومدارس دسوق.. صور
مبادرة لشباب الحرفيين تنجح في صيانة مستشفيات ومدارس دسوق.. صور
مبادرة لشباب الحرفيين تنجح في صيانة مستشفيات ومدارس دسوق.. صور
مبادرة لشباب الحرفيين تنجح في صيانة مستشفيات ومدارس دسوق.. صور
مبادرة لشباب الحرفيين تنجح في صيانة مستشفيات ومدارس دسوق.. صور
مبادرة لشباب الحرفيين تنجح في صيانة مستشفيات ومدارس دسوق.. صور
مبادرة لشباب الحرفيين تنجح في صيانة مستشفيات ومدارس دسوق.. صور
مبادرة لشباب الحرفيين تنجح في صيانة مستشفيات ومدارس دسوق.. صور
مبادرة لشباب الحرفيين تنجح في صيانة مستشفيات ومدارس دسوق.. صور
مبادرة لشباب الحرفيين تنجح في صيانة مستشفيات ومدارس دسوق.. صور
مبادرة لشباب الحرفيين تنجح في صيانة مستشفيات ومدارس دسوق.. صور
مبادرة لشباب الحرفيين تنجح في صيانة مستشفيات ومدارس دسوق.. صور
مبادرة لشباب الحرفيين تنجح في صيانة مستشفيات ومدارس دسوق.. صور
مبادرة لشباب الحرفيين تنجح في صيانة مستشفيات ومدارس دسوق.. صور
مبادرة لشباب الحرفيين تنجح في صيانة مستشفيات ومدارس دسوق.. صور

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