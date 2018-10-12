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فن

هاني شاكر يواسي أنغام بعد مصرع شقيقتها غنوة

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 06:16 م
صدى البلد
سعيد فراج
حرص الفنان هاني شاكر ،نقيب الموسيقيين، على مواساة الفنانة أنغام، في وفاة شقيقتها الفنانة الشابة غنوة محمد علي سليمان، من خلال تغريدة له على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

كتب هاني شاكر في تغريدته، قائلًا: «اختي الحبيبه انغام البقاء لله في هذا المصاب الاليم رينا يصبركم جميعا ويدخلها فسيح جناته ويتغمدها برحمته ويلهمكم الصبر والسلوان».

ورحلت غنوة محمد علي سليمان عن عمر يناهز الثلاثين عامًا بعد تعرضها لحادث سير، ولم يتم إلى الآن تحديد موعد تشييع الجثمان والجنازة أو إقامة العزاء.

وتم نقل جثمان غنوة محمد علي سليمان، إلى المستشفى الجوي قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، ولا يزال يمكث جثمان الفقيدة بالمستشفى إلى الآن، في الوقت الذي يتوافد أصدقاؤها على المستشفى لوداعها.

يذكر أن غنوة كانت قد بدأت نشاطها الفني العام الماضي، وبدأت في تسجيل عدة أغان مع والدها الموسيقار محمد علي سليمان، وبدأت دخول مجال التمثيل من خلال المشاركة في مسلسل "الأب الروحي".

كما شاركت غنوة محمد علي سليمان بالتمثيل في فيلم آخر يحمل اسم "عبيد وأحلام"، ولم يتم عرضه حتى الآن.

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