محمد شاهين يوضح فكرة برنامج كريزي ماركت.. فيديو

قال الفنان محمد شاهين، إن فكرة برنامج كريزى ماركت، تعتمد على تسابق 2 من هواة الطهي، تربطهما صلة قرابة أو صداقة أو مصاهرة، داخل سوبر ماركت حقيقي "أم وابنتها، أخت وشقيقتها، زوج وزوجة، أصدقاء مقربون، 2 أمهات أصدقاء".



وأضاف "شاهين" خلال حواره مع الإعلامية "منى الشاذلى" مقدمة برنامج "معكم" والمذاع عبر قناة "سى بى سى"،:"البرنامج قائم على نوعين من التحدي، الأول؛ هو كفاءة استخدام المكونات وطعم وشكل الأصناف والأطباق التي سيقدمها المتسابقون، والثاني؛ هو سرعة التسوق داخل السوبر ماركت، والاستجابة لتحديات معينة يفرضها عليهم مقدم البرنامج في السباق".



وأشار إلى أن "كريزي ماركت" أول برنامج تلفزيونى له، حيث تحمس للفكرة ووافق عليها فى 3 دقائق، مضيفا: "أول ما سمعت كلمة طبخ؛ قولت أنا جاااي".