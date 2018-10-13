ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

السبت 13/أكتوبر/2018 - 10:05 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في السوق صباح اليوم، السبت.

وجاءت أسعار الخضراوات على النحو التالي: الطماطم 7.5 جنيه للكيلو، البطاطس 7 جنيهات، البصل 5.5 جنيه، الخيار 3 جنيهات، القلقاس 4.5 جنيه، الكوسة 6 جنيهات، الفلفل الرومي 7.5 جنيه، والبامية 13 جنيهًا.

وبالنسبة لأسعار الفاكهة، فسجل البرتقال 6 جنيهات للكيلو، والجوافة 5 جنيهات، والكانتلوب 5 جنيهات، والمانجو العويس 32 جنيهًا.

ترشيحاتنا

مفيدة شيحة: لا تراودنى فكرة تقديم برنامج بشكل منفرد.. صور

أشرف صبحي يتفقد عددا من المنشآت الشبابية والرياضية بأسيوط

الاتحاد السوري لكرة القدم يكشف تفاصيل إصابة عمر خربين

أسرع وصفة لإطالة الشعر لن تكلفك جنيهين

وصفة سريعة لتكثيف الرموش بسرعة لا تتوقعينها

أستراليا: استلام المقاتلات إف - 35 لم يتأثر بتحطم إحداها في سبتمبر

بسبب حريق مخزن حي الهرم.. منع صعود النقل إلى محور المريوطية 24 ساعة

أنغام تنعي شقيقتها غنوة: نسألكم الدعاء لها

الأهلي يعود للتدريبات استعدادا لوفاق سطيف

حكم الشرع في دفع الضرائب من الفوائد البنكية

الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة على الطرق الزراعية.. فيديو

صحف الكويت تبرز أهم ملفات قمة السيسي وبوتين في موسكو.. إشادة دولية ببرنامج مصر الاقتصادي.. السعودية تؤكد: نرفض اتهامات قتل خاشقجي.. انتهاء أزمة القس الأمريكي بين أمريكا وتركيا.. وكيم يتخلى عن النووي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفيدة شيحة: لا تراودنى فكرة تقديم برنامج بشكل منفرد.. صور

عز وشيرين رضا وليلي علوي الأفضل في حفل السينما العربية ACA..صور

BMW Z4 بسواعد رياضية

أبو الوفا وعضو الاتحاد الإماراتي يتبادلان الدروع التذكارية.. صور

نسناس وتمساح وحرباء.. رفاق درب 5 فتيات.. قصة حب من نوع آخر.. صور

فيديو

لميس سلامة تناشد وزارة الثقافة تحويل بيت نجيب محفوظ إلى متحف
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
المرور: هدوء في الحالة المرورية في مختلف المحاور والطرق الرئيسية
تعرف على أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟