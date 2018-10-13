حكم الصلاة في المنزل خلف إمام المسجد

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن من يريد أن يصلى فى البيت ويقتدي بالإمام في المسجد لا تصح صلاته.





وأضاف "عاشور"، فى الإجابة عن سؤال: «هل يجوز اقتداء النساء في هذا المصلى بإمام المسجد عن طريق توصيل سماعات؟»، أن الصلاة بهذة الطريقة لا تصح إلا مع الإمام في المسجد إلا إذا كان المأموم داخل المسجد، أو كان خارج المسجد واتصلت الصفوف، كما لو كان امتلأ المسجد بالمصلين، وصلى بعضهم خارج المسجد فصلاتهم صحيحة.



