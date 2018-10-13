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ديني

حكم الصلاة في المنزل خلف إمام المسجد

السبت 13/أكتوبر/2018 - 02:37 م
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن من يريد أن يصلى فى البيت ويقتدي بالإمام في المسجد لا تصح صلاته. 

وأضاف "عاشور"، فى الإجابة عن سؤال: «هل يجوز اقتداء النساء في هذا المصلى بإمام المسجد عن طريق توصيل سماعات؟»، أن الصلاة بهذة الطريقة لا تصح إلا مع الإمام في المسجد إلا إذا كان المأموم داخل المسجد، أو كان خارج المسجد واتصلت الصفوف، كما لو كان امتلأ المسجد بالمصلين، وصلى بعضهم خارج المسجد فصلاتهم صحيحة.

وأشار إلى أنه لا مانع شرعًا من اقتداء النساء في المصلى بإمام المسجد، بشرط إمكانيةِ متابعة الإمام في حركاته وانتقالاته ولو عن طريق مكبر الصوت، وغلقِ الطريق أثناء الصلاة، مع مراعاة أن يكون وقوفُهن بمحاذاة الإمام أو خلفه.

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