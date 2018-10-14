اتحاد الكرة يعلن انتهاء أزمة خصم النقاط من نادي الزمالك

أنهى اتحاد الكرة أزمة خصم الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" نقاط من نادى الزمالك بعد سداد 300 ألف دولار لصالح الثنائى كريم الحسن ونادى ماريتيمو البرتغالى.



وأكد مجدى عبد الغنى عضو الجبلاية فى تصريحات صحفية اليوم "الأحد" إن مستحقات الثنائى أجوجو وألكسيس موندومو تم الاتفاق على جدولتها بين الفلعة البيضاء واللاعبين الأجانب.



وأوضح "البلدوز" أنه بعد سداد البيت الأبيض الديون الخاصة بالعديد من اللاعبين الأجانب وجدولة بقية مبلغ المديونية فإن الفيفا لن يقوم بخصم نقاط من نادى الزمالك.