ضبط عنبة أكبر تاجر مخدرات فى قليوب بحوزته 48 قطعة حشيش

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من القبض على عنبة أكبر تاجر للمواد المخدرة بدائرة مركز قليوب وبحوزته ٤٨ قطعة حشيش وحرر محضر بالواقعة وباشرت الجهات التحقيق.





تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث مركز قليوب مفاده تلقيه معلومات سرية قيام "م ا وشهرته "عنبة" ٤٠ سنة، عاطل بالترويج للمواد المخدرة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص وعمل التحريات دلت على صحة الواقعة.





وعلى الفور خرجت قوة أمنية وبإعداد الأكمنة اللازمة نجحت القوة من ضبط المتهم أثناء استقلاله سيارة بمنطقة منطي، وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي ٧٠ ألف جنيه و٤٨ قطعة من مخدر الحشيش وهاتف محمول.



