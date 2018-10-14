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عماد الدين حسين: الرئيس السيسي يسعى لاستعادة دور مصر الإقليمي

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 08:34 م
صدى البلد
توك شو
قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة "الشروق"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم وهو يسعى لاستعادة دور مصر الإقليمي.

وأضاف "حسين"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المُذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، أن الرئيس السابق محمد حسني مبارك خلال فترة كبيرة من حكمه لمصر كان لا يهتم بعلاقات مصر الأفريقية واتجه إلى أوروبا، مشيرًا إلى أن السيسي قام بإصلاح معظم الملفات العالقة في السياسة الخارجية.

وتابع أن محور السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس السيسي لديه اهتمام كبير بعلاقاتنا مع قبرص واليونان.

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