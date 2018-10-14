صحفي إيطالي: إبراهيموفيتش لاعبا لميلان في يناير القادم

اقترب سوق الإنتقالات الصيفية وبدء معه الأخبار حول انتقالات اللاعبين منها عودة إبراهيموفيتش الي ناديه القديم بحسب ما نشره الصحفي الإيطالي "ال فو فرانكو" عبر حسابه الشخصي على التويتر ان ادارة ميلان توصلت الى اتفاق مع مينو رايولا لانتقال اللاعب زلاتان ابراهيموفيتش الى ميلان في يناير المقبل.





ذكر الصحفي "ال فو فرانكو" عبر حسابه الشخصي على التويتر: "ابراهيموفيتش في يناير سيكون لاعبا لميلان، والصفقة أغلقت مع رايولا، تحياتي الى الروسونيري" .





وارتدى إبراهيموفيتش قميص ميلان من 2010 إلى 2012 وفاز مع الفريق بلقب الدوري الإيطالي في موسم 2010-2011.



