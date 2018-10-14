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برلماني يطالب الحكومة ببدء إنشاء محور الملك عبد الله

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 09:59 م
مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري
معتز الخصوصي
طالب النائب الوفدي سعد بدير، بسرعة التوجيه لهيئة الأبنية التعليمية بإحلال وتجديد مدرسة السيدة عائشة بقرية الزيدية ومدرسة الأبطال بقرية صقيل وطالب بإنشاء مجمع مدارس على المصارف المردومة وسرعة البدء في إنشاء محور الملك عبد الله، لتسهيل الحركة المرورية في الجيزة والقاهرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع أول مع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

وقال "بدير" فى بيان صحفي له، إن هناك مشاريع متوقفة في بشتيل بسبب هذا المحور وأنه طالب محافظ الجيزة بمخاطبة شركة مياه الجيزة بالموافقة على تركيب ماكينة Atm لبنك مصر والبنك الأهلي في قرية برطس.

وقال "بدير": تقدمت بطلب لرصف طريق مركز شباب برطس من أول مدرسة برطس الإبتدائية ومركز الشباب حتى الطريق الجديد المؤدي إلى بشتيل ومحور الضبعة الذي يتم تجريده اليوم بمعدات مجلس مدينة أوسيم والعمل علي التخلص من مشكلة القمامة المنتشرة بشكل كبير في الآونة الأخيرة بدائرة أوسيم والوراق وتوفير الصناديق اللازمة لاحتواء كميات القمامة المتناثرة.

وطالب "بدير" الدكتورة هناء سرور وكيلة وزارة الصحة بالجيزة بعودة العمل مرة أخرى بمستشفى البراجيل، حيث إنها لا تعمل بكامل طاقتها وتعاني من النواقص والخدمات الأساسية مثل توقف بنك الدم والأكسچين والعيادات الخارجية.

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