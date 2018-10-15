المرور توجه 6 تحذيرات لسائقي السيارات

أعلنت الادارة العامة للمرور، بإشراف مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، عن بعض الإرشادات للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور الرئيسية.



وأوضحت الادارة في بيان لها،أن حوادث الطرق الرئيسية تقع نظرا لعدم الالتزام بمعايير القيادة الآمنة، والتي تشمل تجاوز السرعات المقررة قانونيا، وتخطي السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطي، والسير عكس الإتجاه، والانتظار في الاماكن الممنوع فيها الانتظار، وتغيير اتجاه السير فجأة بدون إشارة دالة علي ذلك، واجتياز التقاطعات عند ظهور الضوء الاحمر للإشارات الضوئية "كسر الاشارات".



وناشدت الإدارة،برئاسة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة للمرور، قائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور.

