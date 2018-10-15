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رياضة

قرار جديد من محمد صلاح تجاه إصابته فى مباراة مصر وسوازيلاند

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 10:19 ص
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
عمرو الحلوانى
استقر النجم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، والمحترف بصفوف ليفربول الانجليزي ، على السفر إلى إنجلترا، من أجل مواصلة علاجه للتخلص من الإصابة التى لحقت به خلال مباراة مصر وسوازيلاند، التى أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضية فى إطار لقاءات الجولة الثالثة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

وتعرض محمد صلاح، إلى إصابة قوية بشد فى العضلة الضامة وهو ما أدى إلى تأكد غيابه عن مواجهة مصر وسوازيلاند فى الجولة الرابعة والمقرر إقامتها غدا الثلاثاء.

وكان النجم المصرى حاول السفر إلى كرواتيا للعلاج من الإصابة، التى لحقت به ولكن لم ينجح فى الحصول على تأشيرة وهو ما أدى إلى أنه استقر على العودة إلى إنجلترا والدخول فى برنامج علاجى قوى.

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