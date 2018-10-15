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محافظات

محافظ قنا يتفقد أعمال تمهيد 40 فدانا و40 صوبة بمشروعات الأمن الغذائي..صور

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 10:14 ص
صدى البلد
يوسف رجب
تابع اللواء عبدالحميد الهجان- محافظ قنا، أعمال التمهيد والتسوية التي تجري على مساحة 40 فدانا بمشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا، رافقه العميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذية.

أوضح محافظ قنا، بأنه تم الانتهاء من أعمال التمهيد والتسوية بمساحة 40 فدانا وسيتم انشاء شبكة ري بالتنقيط لتلك المساحة وذلك تمهيدًا لزراعتها بمحاصيل الشعير والبرسيم لمدة عام لتحسين خصوبة التربة وقدرة تلك المحاصيل على امتصاص ملوحة التربة ومن ثم تجهيزها لزراعتها بالأشجار المثمره، موجهًا باستخدام الأسلوب العلمى في زراعة تلك المساحة لزيادة الانتاجية وتحسين خواص التربه.

كما تابع الهجان، أعمال التجهيز التي تجري بمشروع الصوبات الزراعية والبالغ عددها 40 صوبه، لافتًا إلى أنه سوف يتم زراعتها بالخضروات والفواكه، مؤكدًا حرص المحافظة علي توفير منتجات غذائية صحية وامنه لأبناء المحافظة وبأسعار مناسبة.
محافظ قنا يتفقد أعمال تمهيد 40 فدانا و40 صوبة بمشروعات الأمن الغذائي..صور
محافظ قنا يتفقد أعمال تمهيد 40 فدانا و40 صوبة بمشروعات الأمن الغذائي..صور
محافظ قنا يتفقد أعمال تمهيد 40 فدانا و40 صوبة بمشروعات الأمن الغذائي..صور
محافظ قنا يتفقد أعمال تمهيد 40 فدانا و40 صوبة بمشروعات الأمن الغذائي..صور
محافظ قنا يتفقد أعمال تمهيد 40 فدانا و40 صوبة بمشروعات الأمن الغذائي..صور
محافظ قنا يتفقد أعمال تمهيد 40 فدانا و40 صوبة بمشروعات الأمن الغذائي..صور
محافظ قنا يتفقد أعمال تمهيد 40 فدانا و40 صوبة بمشروعات الأمن الغذائي..صور

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