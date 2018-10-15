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أخبار البلد

مصر وروسيا تجريان التدريب المشترك حماة الصداقة 3 بمشاركة وحدات من المظلات

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 12:01 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد إبراهيم
وصلت عناصر من قوات الإنزال الجوى الروسية إلى مصر ، حيث تجري عناصر من وحدات المظلات المصرية والروسية فعاليات التدريب المشترك (حماة الصداقة -3) ، والذي تستضيفه جمهورية مصر العربية حاليًا حتى 26 أكتوبر الجارى بمنطقة التدريبات الخاصة بقيادة وحدات المظلات .

ويشتمل التدريب المشترك، على العديد من الأنشطة والفعاليات والتي تتضمن تبادل الخبرات التدريبية لمهام الوحدات الخاصة ، وتنفيذ العديد من أشكال الرمايات غير النمطية ، والتدريب على أعمال قتال القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب وفقًا لأرقى النظم التدريبية الحديثة ، كذلك تنفيذ أعمال الإسقاط للأفراد والمعدات والمركبات لعناصر مشتركة من الجانبين .

وقد تم الإعداد والتخطيط الجيد لتنفيذ الأنشطة والأهداف التدريبية المخططة ، بما يساهم في خلق بيئة غنية بالمهارات والتكتيكات الحديثة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب بالشكل الذى يؤدى إلى تخطيط وإدارة العمليات بكفاءة عالية لتوحيد المفاهيم بين القوات المشاركة .

يأتي التدريب في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والروسية.

جدير بالذكر، أن بداية إنطلاق تدريب حماة الصداقة لأول مرة كان عام 2016 بمصر، ثم نفذ بدولة روسيا عام 2017، والذى يعكس عمق علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي لكلا البلدين الصديقين في العديد من المجالات .

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