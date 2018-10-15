وفد تركي يدخل قنصلية السعودية بإسطنبول للتحقيق في اختفاء خاشقجي

ذكرت وكالة الأناضول أن الوفد التركي المشارك في مجموعة العمل المشتركة للتحقيق في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وصل مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول.



وقالت الوكالة إن مسئولين سعوديين وصلوا إلى قنصلية بلادهم في إسطنبول ضمن فريق العمل الذي تشكل بخصوص اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.



وأعلنت وزارة الخارجية التركية، في وقت سابق، أن سلطات الأمن في اسطنبول ستفتش بعد ظهر اليوم، مبنى القنصلية السعودية.



يذكر أن الملك سلمان أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وشكر الملك أردوغان ترحيبه باقتراح السعودية تشكيل فريق مشترك لبحث موضوع اختفاء خاشقجي.