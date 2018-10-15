وزير المياه بالنيجر يطلب دعم مصر في حل مشكلة الإطماء.. صور

التقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى بالسفير الايطالي في القاهرة وممثلي معهد باري بإيطاليا ، على هامش فعاليات أسبوع القاهره للمياه الذي يعقد في يومه الثاني بمشاركة وزراء ومنظمات وخبراء دوليين.



وناقش عبد العاطي خلال اللقاء أوجه التعاون المرتقبة بين وزارة الري بكياناتها التجريبية ممثلة في المركز القومي لبحوث المياه وقطاع التدريب والدراسات المائية ومعهد باري الايطالى في مجال رفع وبناء القدرات على الصعيدين المحلي والاقليمي من خلال مذكرة تفاهم جار الاتفاق عليها وتعني بها عدد من الوزارات داخل مصر.



كما التقى الدكتور محمد عبد العاطى بوزير المياه بدولة النيجر وتناول اللقاء سبل تقديم الدعم الفني المصرى لدولة النيجر بما تمتلكه مصر من خبرات فنية في قطاع المياه من خلال أجهزتها البحثية.



وخلال اللقاء طلب وزير المياه بدولة النيجر دعم مصر لبلاده في حل مشكلة الاطماء بنهر النيجر.