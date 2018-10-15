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منوعات

Google تكشف أداة ثورية لسرطان الثدي.. نسب نجاحها 99%

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 10:36 م
عملية فصح بواسطة
عملية فصح بواسطة التقنية الجديدة
محمد علي
قدمت جوجل أدلة إضافية على أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يصبح حليفا قيما في الكشف عن السرطان، وفق ما ذكرت صحيفة التليجراف.

وطور باحثو الشركة أداة ذكية يمكنها اكتشاف سرطان الثدي (المتقدم) بدقة أكبر من أخصائيي علم الأمراض.

قام الفريق البحثي باختبار خوارزمية اسمها (Lymph Node Assistant، aka LYNA) للتعرف على خصائص الأورام باستخدام مجموعتين من الشرائح.

وكانت النتيجة هي أن نظام الذكاء الاصطناعي يمكن أن يميز الفرق بين السرطان والسلالات غير السرطانية بنسبة 99 في المائة.

وقالت التليجراف إن تحديد ما إذا كان السرطان قد انتشر ، مهمة صعبة تستغرق وقتًا طويلًا لأخصائيي الأمراض، لكن تطوير Google AI لخوارزمية واعدة، تعطي مرضى سرطان الثدي ، دقة أكبر من البشر في ظروف معينة، أمر مذهل.

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