حسام حسن: لاعبو المصري يشعرون بالغربة في برج العرب.. فيديو

أكد حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، أن لاعبي الفريق الأخضر، يشعرون بالغربة أثناء اللعب خارج ملعبهم لدواع أمنية.



وقال حسام حسن في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن لعب المصري خارج ملعبه يشكل عبئًا نفسيًا على لاعبي الفريق ، العامل النفسي مهم لأي لاعب في أي نادي يلعب فيه، وليه غرفة ملابس بتاعته إنما إحنا اللاعب بياخد شنطته وبيتغرب ودي حاجة صعبة على اللاعبين والنادي والدنيا كلها".



كان العميد انتقد غموض موقف مباراة المصري أمام جزيرة مطروح، التي كان مقررًا لها غدًا في دور الـ32 لكأس مصر، قبل أن يتم تأجيلها لعدم موافقة الأمن على إقامة المباراة في ملعب بورسعيد.