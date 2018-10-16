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أخبار العالم

مانشستر يونايتد يبدأ إجراءات بيع النادي إلى ولي العهد السعودي

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 01:50 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أمس الاثنين، بأن أفرام جليزر، نائب رئيس نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، سيبدأ أولى إجراءات بيع النادي لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وفي ذلك أثناء زيارة سيجريها إلى المملكة العربية السعودية، الشهر الجاري.

وقالت الصحيفة، إن "جليزر" سيشارك في مؤتمر "مبادرة الاستثمار المستقبلية"، الذي سينعقد في العاصمة الرياض أكتوبر الجاري، حيث سيجري محادثات مع الأمير بن سلمان لشراء النادي العريق.

وكشفت الصحيفة البريطانية، نقلًا عن مصادرها الخاصة، أن صفقة بيع النادي، ستبلغ حوالي 3 مليارات جنيه إسترليني.

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