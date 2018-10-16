ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

إعفاء مدير مستشفى السعديين بالشرقية من منصبه

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 08:31 ص
وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة
وائل شاهين
زار الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، مستشفى السعديين المركزي، وتفقد نوبتجية المستشفى، ليعفو مديرها من مهام منصبه لضعف الإشراف.

ولاحظ وكيل الوزارة، غياب 3 أطباء من أصل 6 بالنوبتجية، وتم ندبهم إلى مستشفى الزوامل لمدة 6 أشهر لسد العجز.

وكلف "شوقي"، الدكتور أحمد السيد عوض بحلاق من إدارة المستشفيات بالمديرية للقيام بتسيير الأعمال مؤقتًا لحين اختيار من يكلف بإدارة المستشفى.

ترشيحاتنا

مراجعة شاملة لـ Nokia 7.1.. إمكانيات جبارة بسعر معقول.. فيديو وصور

زلزال بقوة 5.4 ريختر يضرب الصين

محافظ كفرالشيخ: نستهدف فحص 2 مليون شخص في مبادرة القضاء على فيروس سي

هاني الناظر يحذر من 6 أخطاء شائعة تسبب تساقط الشعر

تعرف على 8 أوقات يستجاب فيها الدعاء

القضاء الأمريكي يرفض دعوى ستورمي دانيالز ضد ترامب

عدلي القيعي: لم ننجرف لضم حسين الشحات للأهلي.. فيديو

الرحمة بالحيوان توضح تأثير سم الاستركنين على الكلاب والإنسان.. فيديو

لاعب المقاولون: حسام غالي يشبه راموس وكان سببا في رحيلي عن الأهلي.. فيديو

حسام حسن: اتحاد الكرة طبطب على جزيرة مطروح.. طيب ادفع لولادك.. فيديو

محمد طلعت: تعاملت مع سباب حسام غالي لي بـ قلة خبرة وبكيت.. فيديو

مانشستر يونايتد يبدأ إجراءات بيع النادي إلى ولي العهد السعودي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لإطلالة وفاء الكيلاني فى تخاريف.. صور

طريق جديد لتأهيل الأطفال المعرضين للخطر في الشوارع

صدفة سعيدة ساقتها إلى التتويج.. ناريمان خالد تعيد مصر إلى مسابقة ملكة جمال الكون.. صور

معبد دوش بباريس معلم أثري يواجه شبح الاندثار.. أعمدة البهو تساقطت والجدران تآكلت بفعل الرمال

السجاد اليدوى .. موضة تجمع بين العبق والجمال

فيديو

جمال بيومي: زيارة السيسي إلى روسيا جهود لاستعادة شريك مهم.. فيديو
والدة غنوة: أنغام غسلت أختها ودفنتها في مدفنها الشخصي.. فيديو
سجله لاعبا عربيا.. فيفا يحتفل بذكرى أول هدف في كأس العالم للقارات.. فيديو
الرحمة بالحيوان توضح تأثير سم الاستركنين على الكلاب والإنسان.. فيديو
طريقة إعداد سلطة تركي وسلامي صحية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟