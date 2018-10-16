إعفاء مدير مستشفى السعديين بالشرقية من منصبه

زار الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، مستشفى السعديين المركزي، وتفقد نوبتجية المستشفى، ليعفو مديرها من مهام منصبه لضعف الإشراف.



ولاحظ وكيل الوزارة، غياب 3 أطباء من أصل 6 بالنوبتجية، وتم ندبهم إلى مستشفى الزوامل لمدة 6 أشهر لسد العجز.



وكلف "شوقي"، الدكتور أحمد السيد عوض بحلاق من إدارة المستشفيات بالمديرية للقيام بتسيير الأعمال مؤقتًا لحين اختيار من يكلف بإدارة المستشفى.

