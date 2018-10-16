13 سفيرا عربيا يجتمعون للرد على خطوة نقل السفارة الاسترالية للقدس

قال محمد خيرت السفير المصري لدى استراليا إن سفراء 13 دولة عربية اجتمعوا في كانبيرا، اليوم الثلاثاء، بدافع القلق من أن تضر الخطوة التي تدرسها استراليا بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بفرص السلام.



وكان رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون قال في وقت سابق اليوم إنه "منفتح" على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وربما نقل سفارة استراليا إلى هناك.



وقال خيرت في تصريح لوكالة "رويترز" إن ذلك الأمر دفع 13 سفيرا عربيا للدعوة لاجتماع في العاصمة الاسترالية.



وأضاف "اتفقنا على إرسال خطاب لوزيرة الخارجية نبدي فيه قلقنا ومخاوفنا إزاء مثل هذا التصريح".



وتابع "أي قرار بمثل هذا قد يضر بعملية السلام.. وسيكون له عواقب سلبية على العلاقات ليس فقط بين استراليا والدول العربية وإنما الكثير من الدول الإسلامية أيضا".