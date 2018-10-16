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أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي اجتمع مع نظيره السعودي

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 12:02 م
صدى البلد
رويترز
قال صحفيون يرافقون وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه اجتمع مع نظيره السعودي عادل الجبير في الرياض اليوم الثلاثاء لبحث اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول قبل أسبوعين.

وقال أحد الصحفيين "كان الوزيران يتحدثان بود عندما دخلنا، ثم توقفا عن الكلام وجلسا صامتين إلى أن خرجنا".

وأضاف أن من المتوقع أن يجتمع بومبيو مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في وقت لاحق.

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