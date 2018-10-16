وزير الخارجية الأمريكي اجتمع مع نظيره السعودي

قال صحفيون يرافقون وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه اجتمع مع نظيره السعودي عادل الجبير في الرياض اليوم الثلاثاء لبحث اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول قبل أسبوعين.



وقال أحد الصحفيين "كان الوزيران يتحدثان بود عندما دخلنا، ثم توقفا عن الكلام وجلسا صامتين إلى أن خرجنا".



وأضاف أن من المتوقع أن يجتمع بومبيو مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في وقت لاحق.