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رياضة

يد الأهلي في مواجهة المنتدى المغربي وديا اليوم

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 12:11 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
يخوض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي يخوض مباراة ودية، اليوم ، أمام فريق «المنتدى» بمدينة كازابلانكا المغربية، على هامش معسكر إعداد الفريق للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري.

وكان الفريق قد خاض مرانه الأول في مدينة كازابلانكا، أمس ، بعد وصول بعثة الفريق، صباحًا، لخوض معسكر إعداد قبل السفر إلى أبيدجان لخوض منافسات البطولة.

ويلعب الأهلي في مجموعة تضم نادي فونيكس الجابوني، ونادي ريدستار الإيفواري، ونادي فاب الكاميروني، ونادي يو اس اف ايه من بوركينا فاسو.

وتضم المجموعة الثانية: نادي الزمالك، ونادي مولودية الجزائر، ونادي رجاء أغادير المغربي، ونادي جيه اس كي من الكونغو الديمقراطية، ونادي بتروسبورت من الكونغو برازافيل.

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