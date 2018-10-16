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محافظات

الإعلان عن وحدات سكنية بمركز الداخلة في الوادي الجديد

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 02:49 م
كمال إبراهيم رئيس
كمال إبراهيم رئيس مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد
منصور ابو العلمين
أعلن كمال إبراهيم رئيس مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، أنه تقرر تلقى طلبات الحصول على وحدات سكنية في إسكان قرض الأوقاف بمدينة موط، للوحدات التي لم يتم توزيعها حتى الآن.

ولفت إلى أنه على الراغبين في التقديم سرعة تقديم المستندات المطلوبة للجنة المشكلة لاستلام الطلبات بمركز الداخلة، وذلك لمدة أسبوع من تاريخ الإعلان 16/ 10/ 2018.

ولفت إبراهيم إلى أنه من شروط التقديم أن يكون من أبناء مركز الداخلة ومقيم به إقامة دائمة، وألا يمتلك وحدة سكنية أو حصل على وحدات سكنية قبل ذلك من الحكومة، وألا يقل السن عن 21 ولا يزيد على 45 عاما وألا يكون سبق له الحصول على قرض تعاونى أو استفاد من مشروع ابنى وشطب بيتك، وألا يزيد دخل الفرد على 1500 جنيه ودخل الأسرة على 2500 جنيه.

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