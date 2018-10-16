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رياضة

رجال سلة الأهلي يخسر أمام الرادسي التونسي ببطولة الحريري

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 09:15 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
خسر الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، أمام نظيره، فريق النجم الرادسي التونسي، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الحريري الودية الدولية التي تقام في لبنان.

وقدم الفريق أداءً طيبًا، ولكن الفريق التونسي نجح في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة ٧٥-٦٠، بعد أن تأثَر لاعبو الفريق بالإجهاد والغيابات العديدة نتيجة الإصابات المختلفة.

وجاءت مشاركة الفريق في البطولة بعد ساعات من خوض ٣ مباريات قوية ببطولة دوري المرتبط للمحترفين، وقبلها المشاركة في مباريات قوية بدورة تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة إفريقيا للأندية، والتي أقيمت في تنزانيا.

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