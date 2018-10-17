ليدي جاجا تعلن خطبتها رسميا.. صور

قالت مجلة "People" الأمريكية إن النجمة العالمية ليدي جاجا، أعلنت خلال حفل Women in Hollywood الذي أقامته مجلة "Elle" عن خطبتها الرسمية من حبيبها كريستيان كارينو بعد علاقة استمرت أكثر من عام.



وأكدت المجلة الأمريكية أن ليدي جاجا خلال كلمتها في الحفل، كانت تُكرم ،منحت "كارينو" لقب خطيبي لتعلن عن ارتباطهما الرسمي أمام الجميع وعدسات وسائل الإعلام.



وظهر الثنائي على السجادة الحمراء وهما يلتقطان صور رومانسية تعبر عن حبهما الشديد لبعضهما، خاصة أن كارينو ساند ليدي جاجا في أزمتها الصحية الأخيرة.



وعلى صعيد آخر، يواصل فيلم ليدي جاجا الجديد A star is Born تحقيق الملايين بشباك تذاكر السينما الأمريكية والعالمية والذي يجمعها بالنجم العالمي برادلي كوبر.

