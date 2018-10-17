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أخبار البلد

راغدة شلهوب تنضم لقناة النهار..صور

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 03:13 م
صدى البلد
أمل مجدى
انضمت الإعلامية راغدة شلهوب للعمل بقنوات النهار؛ حيث تم الاتفاق مع الإعلامى الدكتور عمرو الليثى رئيس شبكة قنوات النهار على انضمامها للقناة لتقديم برامجها على شاشة قنوات النهار اعتبارا من أول نوفمبر 2018. 

وقال الإعلامى الدكتور عمرو الليثى رئيس قنوات النهار إن راغدة شلهوب إضافة كبيرة لقنوات النهار التى سوف تشهد الفترة القادمة تطورًا ملحوظًا وملموسًا تقنيًا وفنيًا فى المحتوى البرامجى والدرامى الذى تقدمه الشاشة.

ومن جانبها أعربت راغدة شلهوب عن سعادتها بالانضمام إلى قناة النهار التى أكدت أنها تعتبر من أهم القنوات الموجودة حاليًا وأن انضمامها لها هو إضافة كبيرة بالنسبة لها، فمن المقرر أن تقدم محتوى برامجى جديد ومتميز يرضى المشاهد.

ومن جانبه أكد علاء الكحكى رئيس مجلس إدارة قنوات النهار أن الإعلامية راغدة شلهوب إضافة كبيرة للقناة فى ظل خطتها الطموحة للاستعانة بكبار الإعلاميين المتميزين على شاشتها.
راغدة شلهوب تنضم لقناة النهار..صور
راغدة شلهوب تنضم لقناة النهار..صور

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