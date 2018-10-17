راغدة شلهوب تنضم لقناة النهار..صور

انضمت الإعلامية راغدة شلهوب للعمل بقنوات النهار؛ حيث تم الاتفاق مع الإعلامى الدكتور عمرو الليثى رئيس شبكة قنوات النهار على انضمامها للقناة لتقديم برامجها على شاشة قنوات النهار اعتبارا من أول نوفمبر 2018.





وقال الإعلامى الدكتور عمرو الليثى رئيس قنوات النهار إن راغدة شلهوب إضافة كبيرة لقنوات النهار التى سوف تشهد الفترة القادمة تطورًا ملحوظًا وملموسًا تقنيًا وفنيًا فى المحتوى البرامجى والدرامى الذى تقدمه الشاشة.





ومن جانبها أعربت راغدة شلهوب عن سعادتها بالانضمام إلى قناة النهار التى أكدت أنها تعتبر من أهم القنوات الموجودة حاليًا وأن انضمامها لها هو إضافة كبيرة بالنسبة لها، فمن المقرر أن تقدم محتوى برامجى جديد ومتميز يرضى المشاهد.



