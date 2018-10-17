رويترز تنشر خبرا كاذبا عن إعفاء القنصل السعودي بإسطنبول من منصبه





وسرعان ما نشرت "رويترز" اعتذارًا عن الخبر بعدما نشرت "سبق" تقريرًا بعنوان "سقطة مهنية وأخلاقية لـ"رويترز".. الوكالة الشهيرة تقع في فخ التضليل وتنسب خبراً مزورًا".

زعمت وكالة "رويترز" الإخبارية أن المملكة العربية السعودية قررت إعفاء القنصل السعودي بمدينة إسطنبول التركية، محمد العتيبي، من منصبه، وذلك على خلفية اختفاء الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي.وأدعت "رويترز" أنها نقلت الخبر عن صحيفة "سبق" السعودية، قالت فيه: "بيان رسمي على صحيفة سبق: إعفاء القنصل السعودي من مهامه ووضعه تحت التحقيق بسبب "انتهاكات".غير أن الصحيفة لم تورد الخبر على موقعها أو حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي.