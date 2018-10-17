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ثقافة

القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين يكرم رئيس ملتقى أولادنا لذوي القدرات.. صور

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 05:32 م
القومي لرعاية أسر
القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين يكرم سهير عبدالقادر
أحمد النشوقي
كرّم المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين التابع لمجلس الوزراء خبيرة المهرجانات سهير عبد القادر تقدير لدورها الكبير ومساهمتها في مجال ذوي القدرات الخاصة.

سهير عبد القادر مؤسس ورئيس ملتقي أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة الذي أقيمت منه دورتان ناجحتان برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي ستقام الدورة الثالثة تحت رعايته أيضًا في 2019.

وبعد النجاح الكبير للملتقي حرصت سهير عبد القادر علي الاستمرار في دمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع طيلة العام وليس وقت المهرجان فقط لذا انشأت مع مجموعة من الفنانين والشخصيات العامة مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة التي تواصل أنشطتها بشكل مستمر من خلال برنامج شهري يتضمن ورش تصوير بالموبايل وورش أعمال يدوية وزيارات للمتاحف والمعالم السياحية وحفلات موسيقية ومشاهدة أفلام في دور العرض السينمائية وغيرها من الأنشطة.
القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين يكرم رئيس ملتقى أولادنا لذوي القدرات.. صور
القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين يكرم رئيس ملتقى أولادنا لذوي القدرات.. صور
القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين يكرم رئيس ملتقى أولادنا لذوي القدرات.. صور

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