القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين يكرم رئيس ملتقى أولادنا لذوي القدرات.. صور

كرّم المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين التابع لمجلس الوزراء خبيرة المهرجانات سهير عبد القادر تقدير لدورها الكبير ومساهمتها في مجال ذوي القدرات الخاصة.





سهير عبد القادر مؤسس ورئيس ملتقي أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة الذي أقيمت منه دورتان ناجحتان برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي ستقام الدورة الثالثة تحت رعايته أيضًا في 2019.



