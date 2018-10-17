مستشار بكلية القادة والأركان: روسيا تريد الاستفادة من الخبرات القتالية المصرية

قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار بكلية القادة والأركان، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى هذا التوقيت لروسيا لها أهمية كبيرة، موضحا أن كلمة الرئيس اليوم فى المؤتمر الصحفى بحضور الرئيس الروسي بوتين كانت من أجل المستقبل.



وأضاف خلال حواره ببرنامج « على مسئوليتى» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى أن هناك تنسيقا بين مصر وروسيا فى تطوير الطائرات، والعمل على إنشائها.



وأشار إلى أن هناك تبادل خبرات فى مجال المظلات بين مصر وروسيا وكشف أن روسيا تريد الاستفادة من الخبرة التي تمتلكها مصر فى الحرب وأيضا فى مكافحة الإرهاب.