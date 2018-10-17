نبيل العرابي : زيارة الرئيس لروسيا تعزز مكانة مصر على المستوى الدولى

قال السفير نبيل العرابي، سفير مصر السابق فى روسيا، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا مهمة جدا، موضحا أن الرئيس السيسي يعتبر أول رئيس أجنبي يتحدث بالمجلس الفيدرالية الروسي.



وأضاف خلال حواره ببرنامج « على مسئوليتى» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى أن زيارة الرئيس لروسيا تعزز من مكانة مصر على المستوى الدولى.



وأشار إلى أن زيارة الرئيس السيسي لروسيا تعتبر اللقاء التاسع للرئيسين منذ تولى الرئيس السيسي الحكم فى 2014.

