معسكر مغلق لـ لاعبي الإسماعيلي استعدادًا لمباراة بيراميدز الجمعة

انتظم لاعبو فريق الكرة الأول بالإسماعيلى فى معسكر مغلق مساء اليوم الاربعاء عقب المران الرئيسى،ضمن برنامج الفريق التحضيرى لملاقاة بيراميدز الجمعة المقبلة ،فى إطار الأسبوع الــ11 من عمر بطولة الدورى الممتاز.



يستهدف المعسكر استمرار حالة التركيز لدى اللاعبين ،فى ظل إقامة التدريبات الأخيرة بشكل سرى من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.



ويسعى الفريق لاستعادة مسيرة انتصارات تسهم فى تحسين الترتيب بعد التراجع خلال الفترة الماضية للمركز الــ14 برصيد 9 نقاط.