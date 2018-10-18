النجم الأمريكي مايكل ب. جوردان بطل فيلم الدب الفضي

يصور النجم الأمريكى مايكل ب.جوردان مشاهده الأخيرة في فيلم "الدب الفضي"، المأخوذ عن رواية بنفس الإسم للكاتب "ديريك هاس"، والتى تتناول قصة قاتل محترف يدعى "كولومبوس".



تدور أحداث الرواية حول كولومبوس الملقب بـ"الدب الفضي"، وكيف يضع عينيه على سياسي قوي يسعى لابتزازه وقتله، ليصبح القاتل الأكثر رعبا فى عالم الجريمة.



ومن المقرر أن يتم طرح الفيلم في دور العرض السينمائية بالولايات المتحدة فى الحادي والعشرين من نوفمبر المقبل.



