توفير الثلاجات قبل حظر الدواجن الحية.. أبرز مانشيتات صحف اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، الخميس، أهم مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم.
وجاءت مانشيتات الصحف كما يلى...
- جريدة الأخبار:
عودة الرحلات الروسية لشرم الشيخ والغردقة قريبًا
السيسي وبوتين يوقعان اتفاق الشراكة الشاملة
هالة السعيد: خطة لرفع متوسط الفرد إلى 6 آلاف دولار سنويًا
الحملة الترويجية لمنتدى شباب العالم تجوب العواصم
- جريدة الدستور:
مصر تحتل المركز 94 فى التنافسية العالمية
توفير الثلاجات قبل حظر الدواجن الحية
السعودية: لا استثناءات فى قضية خاشقجى
مطالب بتغيير اسم شارع حسن البنا بالمنيا
- جريدة الوفد:
حملة لنشر السلوك القويم بين الموظفين
إحالة رئيس حي الدقي للمحاكمة بتهمة الرشوة
وجاءت مانشيتات الصحف كما يلى...
- جريدة الأخبار:
عودة الرحلات الروسية لشرم الشيخ والغردقة قريبًا
السيسي وبوتين يوقعان اتفاق الشراكة الشاملة
هالة السعيد: خطة لرفع متوسط الفرد إلى 6 آلاف دولار سنويًا
الحملة الترويجية لمنتدى شباب العالم تجوب العواصم
- جريدة الدستور:
مصر تحتل المركز 94 فى التنافسية العالمية
توفير الثلاجات قبل حظر الدواجن الحية
السعودية: لا استثناءات فى قضية خاشقجى
مطالب بتغيير اسم شارع حسن البنا بالمنيا
- جريدة الوفد:
حملة لنشر السلوك القويم بين الموظفين
إحالة رئيس حي الدقي للمحاكمة بتهمة الرشوة