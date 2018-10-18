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توفير الثلاجات قبل حظر الدواجن الحية.. أبرز مانشيتات صحف اليوم.. فيديو

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 10:42 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، الخميس، أهم مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم.

وجاءت مانشيتات الصحف كما يلى...

- جريدة الأخبار:

عودة الرحلات الروسية لشرم الشيخ والغردقة قريبًا
السيسي وبوتين يوقعان اتفاق الشراكة الشاملة
هالة السعيد: خطة لرفع متوسط الفرد إلى 6 آلاف دولار سنويًا
الحملة الترويجية لمنتدى شباب العالم تجوب العواصم

- جريدة الدستور:

مصر تحتل المركز 94 فى التنافسية العالمية
توفير الثلاجات قبل حظر الدواجن الحية
السعودية: لا استثناءات فى قضية خاشقجى
مطالب بتغيير اسم شارع حسن البنا بالمنيا

- جريدة الوفد:

حملة لنشر السلوك القويم بين الموظفين
إحالة رئيس حي الدقي للمحاكمة بتهمة الرشوة

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