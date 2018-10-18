غدا.. الإعلان عن فعاليات مونديال القاهرة للإعلام العربي

يعقد غدا الجمعة، في السادسة مساء بأحد فنادق القاهرة، المؤتمر الإعلامي الذي يقيمه ‏الاتحاد العام للمنتجين العرب برئاسة الدكتور إبراهيم أبوذكرى بالتعاون مع شركة "ICONIC" لإقامة المؤتمرات، ‏للإعلان عن فعاليات وأيام وليالي الدورة السابعة من مونديال القاهرة للإعلام العربي، والذي يقام في الفترة من 6 إلى ‏‏10 نوفمبر القادم.‏





وأوضح أبوذكري أن المؤتمر سوف يناقش جدول أعمال وفعاليات الدورة السابعة من المونديال، الذي يقام بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين.





وأضاف أبوذكري انه سيتم استعراض الخطوط العامة للمهرجانات المكونة للمونديال وهي: مهرجان القاهرة ‏للإذاعة ومهرجان القاهرة للتليفزيون والبث الفضائي، ومهرجان القاهرة للأغنية العربية المصورة والمهرجان العربي ‏للإعلام السياحي، ومعرض القاهرة للمرئي والمسموع، ومهرجان القاهرة للإعلام الأمني، ومنتدى القاهرة للإعلام ‏والاستثمار والدورة الثانية من مهرحان علوم الإعلام ، إضافة إلى إعلان جديد المونديال وهو مهرجان الإعلام ‏الرياضي والمهرجان العربي لفنون الطفل والأمانة العامة للبث الالكتروني.‏





وأشار إلى أنه سيتم خلال المؤتمر استعراض أيام وليالي المونديال إضافة إلى وضع تصور للملتقيات العربية ‏الإعلامية الثنائية بين مصر والدول العربية وإعلان اختيار الكويت ضيف شرف المونديال هذا العام، موضحا أن ‏الاجتماع يشهد حضور ممثلين عن جامعة الدول العربية ونواب اتحاد المنتجين العرب بالدول العربية ومجموعة من ‏ الإعلاميين والفنانين الي جانب رجال الصحافة والقنوات الفضائية.‏



