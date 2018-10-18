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أخبار البلد

غدا.. الإعلان عن فعاليات مونديال القاهرة للإعلام العربي

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 12:23 م
الفنان عبد الله العامر
الفنان عبد الله العامر
محمد وديع
يعقد غدا الجمعة، في السادسة مساء بأحد فنادق القاهرة، المؤتمر الإعلامي الذي يقيمه ‏الاتحاد العام للمنتجين العرب برئاسة الدكتور إبراهيم أبوذكرى بالتعاون مع شركة "ICONIC" لإقامة المؤتمرات، ‏للإعلان عن فعاليات وأيام وليالي الدورة السابعة من مونديال القاهرة للإعلام العربي، والذي يقام في الفترة من 6 إلى ‏‏10 نوفمبر القادم.‏

وأوضح أبوذكري أن المؤتمر سوف يناقش جدول أعمال وفعاليات الدورة السابعة من المونديال، الذي يقام بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين. 

وأضاف أبوذكري انه سيتم استعراض الخطوط العامة للمهرجانات المكونة للمونديال وهي: مهرجان القاهرة ‏للإذاعة ومهرجان القاهرة للتليفزيون والبث الفضائي، ومهرجان القاهرة للأغنية العربية المصورة والمهرجان العربي ‏للإعلام السياحي، ومعرض القاهرة للمرئي والمسموع، ومهرجان القاهرة للإعلام الأمني، ومنتدى القاهرة للإعلام ‏والاستثمار والدورة الثانية من مهرحان علوم الإعلام، إضافة إلى إعلان جديد المونديال وهو مهرجان الإعلام ‏الرياضي والمهرجان العربي لفنون الطفل والأمانة العامة للبث الالكتروني.‏

وأشار إلى أنه سيتم خلال المؤتمر استعراض أيام وليالي المونديال إضافة إلى وضع تصور للملتقيات العربية ‏الإعلامية الثنائية بين مصر والدول العربية وإعلان اختيار الكويت ضيف شرف المونديال هذا العام، موضحا أن ‏الاجتماع يشهد حضور ممثلين عن جامعة الدول العربية ونواب اتحاد المنتجين العرب بالدول العربية ومجموعة من ‏الإعلاميين والفنانين الي جانب رجال الصحافة والقنوات الفضائية.‏

ومن جانبه قال الفنان عبدالله العامر، "النائب الأول لرئيس اتحاد المنتجين العرب والأمين العام للمهرجان العربي للاعلام السياحي ان المونديال هذا العام سيكون ‏أكثر تميزا نظرا لاحتوائه على مبادرات ومهرجانات جديدة بالاضافة الى إطلاق فعاليات المهرجان العربي للإعلام السياحي في احتفالية فنية تكريمية للفنان الراحل طلال مداح الذي أثرى الساحة الغنائية بالأغاني الوصفية التى ساهمت في التعريف والتغني بالدول والمدن بمشاركة عدد من الفنانين والفنانات السعوديين والمصريين وكذلك تكريم بعض المبدعين والمبدعات من الدول العربية في مجال المبادرات الإعلامية عن المناطق السياحية وعرض لرؤية المملكة العربية السعودية في مجال السياحة من خلال تكريم عدد من المبدعين في مجال التصوير الفوتوغرافي وإعلان أسماء سفراء السياحة العرب لعام ٢٠١٩ من الإعلاميين والفنانين والمشاهير لخدمة السياحة العربية وكذلك التعاون ‏بين مصر والسعودية في المجال السياحي من خلال إنتاج برامج إعلامية مشتركة.‏

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