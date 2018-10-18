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اقتصاد

اليوان الصيني يغلق عند أدنى مستوى في أكثر من 21 شهرا

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 12:28 م
صدى البلد
رويترز
أغلق اليوان الصيني عند أدنى مستوياته في أكثر من 21 شهرا مقابل الدولار المرتفع على نطاق واسع، اليوم الخميس، في الوقت الذي تشجع فيه المتعاملون لدفع اليوان للانخفاض جراء موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" الذي يميل إلى التشديد النقدي وفشل وزارة الخزانة الأمريكية في وصم الصين بالتلاعب في العملة.

وختم اليوان جلسة المعاملات الفورية بالأسواق المحلية عند 6.9409 مقابل الدولار، منخفضا 0.25 بالمئة بالمقارنة مع الإغلاق السابق وعند أدنى مستوياته منذ الرابع من يناير كانون الثاني 2017.

وفتحت العملة عند 6.9340 يوان للدولار، وبلغت أدنى مستوى خلال الجلسة عند 6.9425 قبل الإغلاق.

وأظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي اتفاقا واسعا بين أعضاء المجلس بشأن ضرورة مواصلة زيادة تكاليف الاقتراض الأمريكية، بما يشير إلى تنامي افتراق السياسة النقدية في الصين والولايات المتحدة.

وكما هو متوقع على نطاق واسع، لم تذكر وزارة الخزانة الأمريكية اسم الصين كمتلاعب في العملة في تقريرها النصف سنوي، لكنها أبدت قلقها إزاء انخفاض قيمة اليوان.

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