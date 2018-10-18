الشرطة النرويجية تستأنف حكما بإخلاء سبيل روسي متهم بالتجسس

قال محامي يدافع عن روسي متهم بالتجسس إن محكمة نرويجية أمرت، اليوم الخميس، بإطلاق سراح موكله لكن الشرطة استأنفت الحكم. واعتقلت السلطات ميخائيل بوتشكاريوف يوم 21 سبتمبر الماضي في مطار أوسلو قبل مغادرته البلاد. وقال المحامي هيج آكري إن موكله سيظل قيد الاعتقال انتظارا لصدور قرار محكمة الاستئناف.



وقالت الشرطة إنها تشتبه في أن بوتشكاريوف تجسس على البرلمان النرويجي أثناء حضوره ندوة عن التحول إلى التكنولوجيا الرقمية.



ونفى بوتشكاريوف ارتكاب أي مخالفة وطالبت وزارة الخارجية الروسية النرويج بإسقاط "التهم المنافية للمنطق" وإطلاق سراحه. وقالت الوزارة إنه موظف بمجلس المستشارين بالبرلمان الروسي.



وطلب الادعاء من المحكمة الجزئية في أوسلو تمديد حبسه أسبوعين.