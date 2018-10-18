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رياضة

مصر تتقدم للمركز الـ 19 بأولمبياد الشباب

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 01:43 م
نجوم مصر بأولمبياد
نجوم مصر بأولمبياد الشباب
عمرو الحلوانى
تقدمت مصر للمركز الـ 19 في جدول ميداليات دورة الألعاب الأولمبية للشباب بالأرجنتين و ذلك بعد حصولها على الميدالية الذهبية الثالثة عن طريق لاعبة الكاراتيه ياسمين نصر.

و احتلت مصر المركز 19 ب ٣ ذهبيات، و فضيتين و ٦ برونزيات بأجمالي ١١ ميدالية تم تحقيقهم حتى نهاية يوم الأربعاء ١٧ أكتوبر. و تحتل مصر المركز الأول عربيا و افريقيا في انجاز كبير للرياضة المصرية.

و أصحاب اللقب الأولمبي هم : سلمى أيمن التي فازت بذهبية تاريخية للخماسي الحديث هي الأولى لهذه الرياضة؛ و أحمد أسامة الجندي الذي توج بالذهبية الثانية للبعثة المصرية و للخماسي الحديث و الأولى للشباب، و ياسمين نصر، التي توجت بذهبية تاريخية للكاراتيه في أول مشاركاته الأولمبية و ذلك في منافسات وزن -٥٣ كجم.

و أحرز الميداليتين الفضيتين كل من : نعمة سعيد (٥٨ كجم، رفع الأثقال)، و روان أيمن (المطرقة، العاب القوى).

أما أصحاب الميداليات البرونزية فهم : أياد بركات عادل (-٧٣ كجم، تايكوندو)، و عبد الرحمن سامح (٥٠ م حرة، سباحة)، و مازن العربي (سابر، سلاح)، عبد الله جلال مصطفى ( ٧٧ كجم، رفع أثقال)، و أحمد محمود خليل (١١٠ كجم، مصارعة حرة)، أحمد الصاوي (+٩١ كجم، ملاكمة).

كما أحرزت مصر ٦ ميداليات آخرى بواقع ذهبية و فضيتين و ٣ برونزيات في منافسات الفرق الميكس Mixed NOC و هي منافسات يتكون فيها الفريق من دول مختلفة و يتم تسجيل الميداليات في جدول الدورة بأسم Mixed NOC. و أصحاب الميداليات هم : أحمد الجندي (ذهبية الخماسي الحديث)، سلمى عبد المقصود (فضية الخماسي الحديث)، زينة ابراهيم (فضية الجمباز)، محمد منتصر (برونزية الجمباز)، أحمد النجار (برونزية الفروسية)، محمد مصطفى (برونزية الريشة الطائرة).

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