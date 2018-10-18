مشروع سكني لأعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا بالتجمع الخامس

قال الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لشئون المجتمع والبيئة، إنه سيتم تنفيذ مشروع إسكان بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالتقسيط على 5 سنوات وتسليم الوحدات فى مارس عام 2020.



وأكد أن المشروع يأتي تفعيلا لبروتوكول التعاون المبرم بين جامعة طنطا واتحاد ملاك 25 يناير البناء والاسكان لضباط الشرطة وأسرهم تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة.



وأضاف انه سيتم إقامة معارض بمختلف كليات الجامعة لعرض الوحدات وينتهى الحجز بانتهاء عدد الوحدات المعروضة.

