هيثم جمعة: تعادل طهطا مع ديروط نقطة انطلاق لعودة الانتصارات

أعرب هيثم جمعه عضو مجلس ادارة نادي طهطا عن قدرة فريقه على العودة لطريق الانتصارات وعدم تأثرهم بالتعادل مع فريق ديروط في الجولة السابعة من دوري القسم الثاني .



وأَكد جمعة في تصريحات خاصة لـ صدي البلد:- " مباراة اليوم رغم صعوباتها والتجاوزات التي حدثت من قبل الجماهير خصوصا بعد إحراز لاعبنا فرغل بالو الهدف في الدقيقة 82 و نزولهم ارض الملعب كنا قادرين على تحقيق الفوز لولا طرد الحكم للاعبنا في الدقيقة ال88 وبالطبع اضاعنا الكثير من الفرص لكن المباراة جيدة لعودة الانطلاق واستعادة الانتصارات ".



جدير بالذكر ان طهطا يحتل المركز الثامن برصيد 9 نقاط بينما يحتل ديروط المركز الخامس بجدول ترتيب المجموعة الاولى الصعيد برصيد 13 نقطة .