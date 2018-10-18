مصرع سيدة سقطت من شرفة منزلها ببورسعيد

لقيت سيدة تبلغ من العمر ٣٥ عاما مصرعها منذ قليل نتيجة سقوط من اعلى الدور السادس .



قام الاسعاف بنقل أيات السيد محمد، من موقع الحادث بشارع أحمد ماهر والجيش بمنطقة الشرق الى مستشفى بورسعيد العام جثة هامدة بإدعاء سقوط من اعلى الدور السادس من محل مسكنها ببرج الصديق .



وتم التحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الاجراءات القانونية .



